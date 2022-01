Levandi kiitis Petrõkinat: tema armastus uisutamise vastu on nii suur

"Eks tema on ka oma 15 aastat juba harjutanud. Esimest korda võistles ta samal jääl juunioride MM-il ja see täiesti ebaõnnestus. Ta oli 33. Seda ei mäletagi keegi, sest ta ei pääsenud finaali," meenutas uisutreener Anna Levandi ETV saates "Ringvaade".

"See oli väga suur löök. Kõik asjaolud kokku olid tema jaoks kurvad. Pärast oli tal raske haigus, mille tõttu jättis terve hooaja vahele. Aga tema tahe uisutada, tema armastus uisutamise vastu on nii suur."

Levandi kiitis ka Petrõkina treenerit Svetlana Varnavskajat. "Tubli treener, kes kannatas ära raske aja. Nad kõik koos jõudsid tagasi ja EM-iks saavutas Niina oma parima vormi."

Kui vabakava läks Petrõkinal tõesti hästi, siis lühikavas nägi Levandi puudusi. "Lühikavas oli ta ka ikkagi väga stressis. Oli näha, et tal on oma vormi raske näidata, aga vabakavaks pinge langes ja ta tõesti sõitis väga hästi ja mõnusalt."

"See, mis ta tegelikult oskab - ega nad ei tule imet otsima. Nad oskavad seda trennis, aga üks asi on trenn, teine asi näidata end pingelises olukorras," lisas Levandi.

Paar hooaega tagasi EM-il seitsmendaks tulnud Kiibus oli sedapuhku 11. Võistlus ei kulgenud soovitult. "Eva-Lotta püüdis ka teha oma maksimumi, aga see hooaeg on tema jaoks väga keeruline," lausus Kiibust juhendav Levandi.

"Tahe on väga suur, teeme kõik vajaliku, et vorm oleks [olümpiaks] õige, et ta ei kardaks võistelda, et teeks kõik, mida saaks teha. See on tema elu eesmärk. Ta kindlasti tahab seal olla ilus ja väärikas ja näidata oma parimat."

Naiste üksiksõit on Pekingi olümpial kavas 15. ja 17. veebruaril.