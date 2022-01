Arlet Levandi: võitlustundega tegingi kõik ära

"Pärast esimest viga - ma ei saa öelda, et see kuidagi mind mõjutas -, aga ma treenin end nii, et lähen alati lõpuni. Võitlustundega tegingi kõik ära," kommenteeris Arlet Levandi sõitu ERR-ile.

Kodupubliku olemasolu on pigem abiks. "Kui hakkan sõitma ja sõidan, siis publik alati aitab täiega. Vahel enne sõitu võib häirida. Aga olin täna omas tsoonis, omas maailmas, mitte miski ei häiri mind."

Oma vabakava ülesehitust kirjeldas Levandi järgnevalt: "Hüpete poolest teen, mida praegu suudan. Mis tuleb kümnest kümme ja stabiilselt. Muusika oli valitud koreograafi poolt. Kuulasime mõlemad seda autos, väga meeldis, saime aru, et selle võtame. Väga müstiline kava - omas maailmas."

Arleti treenerist ema Anna sõnul sai poeg suurepäraselt hakkama. "Tema jaoks oli väga palju uusi asju. Kuulutati välja, et president vaatab, oma publik.. see võiks olla noore sportlase jaoks häiriv. Aga väga tubli! Ta ei reageerinud üldse, oli keskendunud oma tegevusele ja seda oli hea vaadata," lausus Anna Levandi.

"Ma treenerina olen väga rahule. Võivad juhtuda vead, aga hea, kui sporltnae suudab kohe unustada ja edasi minna võitlushingega ja pakkuda ilusa sõidu. See ei olnud lihtsalt hüppamine, vaid ilus ja emotsionaalne sõit. See oli etendus. Ta pakkus publikule väga tugevat emotsiooni. Mulle ka."