Novosjolov: Katrina potentsiaal on veel lõpuni avamata

Mis tunne sul oli täna vaadata, kuidas Katrina [Lehis] selle auhinna võidab, teades, et sa ise oled mitmekordseks aasta meessportlaseks valitud? "Ma teadsin väga hästi, mis tunnetega ta sinna lavale läheb. Treenerina ikka pabistasin, kuidas ta oma närvidega toime tuleb. Mõtlesin natuke enda peas üle. Tegelikult on ta väga tubli ja sai suurepäraselt hakkama," sõnas Novosjolov.

"Aasta on olnud väga eriline. Eesti naised on teinud midagi ulmelist ja ma ei mäleta, et meie ajaloos oleks midagi sarnast juhtunud."

Sa tegid hea valiku, kui sportlasena oma relva nii-öelda nurka panid ja otsustasid Katrina treeneriks hakata. Mis sa ise ütleksid, mis sulle treenerina edu on toonud?

"Ma arvan, et ma ei saa öelda, et ma tean kõike ja tunnen Katrinat suurepäraselt. Mul on veel kõvasti arenguruumi. Võib-olla olid sellised valusamad või õrnemad kohad, mida ma ise tundsin, kust mul puudu jäi ja nägin, et ka Katrinal on sellest puudu. Kuna mul olid kogemused olemas, siis mul oli natuke lihtsam teda aidata," rääkis Novosjolov.

Kui sa iseloomustaksid, milline on aasta naissportlane Katrina Lehis, mida sina tema kui sportlase ja inimese juures kõige enam hindad?

"Kõigepealt on ta naisterahvas ja võib-olla ma ei iseloomusta teda, aga ma räägin oma emotsioonidest: minu jaoks oli see alguses väga keeruline, sest ma ei osanud sellega arvestada, kuidas üks naiserahvas võib reageerida teatud asjadele. Meeste psühholoogia on hoopis midagi muud ehk siis see oli selline situatsioon, kus ma pidin asjad ümber mõtlema," tõdes Novosjolov.

"Aga temast rääkides, siis ta on väga huvitav inimene. Kõige olulisem on see, et ta oskab ennast õigel ajal kokku võtta. Nii nagu mina nägin ja teised nägid, siis täna oma kõne pidades ta tõesti suudab ennast kontrollida ka siis, kui asi läheb käest ära."

"Siiski ma ei ütleks, et tema kõige suurem trump on emotsioonide kontrollimine, sest mõnikord toimib see vastupidi. See on koht, mis ikkagi vajab harjutamist ja kindlasti on tal iseloomu," lisas Novosjolov.

Mida sa ise tahad treenerina endas arendada ja mida sa oma õpilaselt nüüd ootad? "Tõsi on, et latt on väga kõrgeks aetud ja alt on väga lihtne läbi minna, aga seda ei taha. Mis puudutab minu arengut siis, mida rohkem ma õpin ja mida rohkem saan teada, seda rumalam on tunne. Arenguruumi on kõvasti ja ma arvan, et Katrina potentsiaal on lõpuni avamata," rääkis Novosjolov.

Epeenaiskond on pikalt medaleid võitnud ja kui sina relva nurka panid, siis on meie epeemehed pildilt kadunud. Kas me leiame lähimas tulevikus ka hetke, kui tiitlivõistluste medalile keegi epeemeestest vehkleb?

"Ma väga loodan. Kui mul õnnestus lühikest aega olla meestekoondise peatreener, siis ma korraldasin sellise suurema treeningkogunemise, kuhu olid kaasatud ka meie noored. Ma nägin, et neil on potentsiaali, aga nad on veel pisut noored. Poisid on väga tublid ja tahtmist täis ning viitsivad päevast päeva rasket tööd teha. Ma väga loodan, et paar aastat veel ja me näeme Eesti meesvehklejaid pjedestaalil," ütles Novosjolov.