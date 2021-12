Niina Petrõkina paljudest trennidest: ma ei taha midagi muuta

Oma esimest hooaega naiste konkurentsis on 17-aastane Petrõkina alustanud stabiilsete ja tugevate sõitudega. Tal on taskus kolm pjedestaalikohta rahvusvahelistelt turniiridelt (Austriast, Poolast, Horvaatiast) ja Eesti meistritiitel.

Kodus on ta kohtunikelt saanud 211 ja laias ilmas 188 punkti. Nüüd ootavad teda Euroopa meistrivõistlused. "Tegelikult punktid ei olnud minu eesmärk. Minu eesmärk oli näidata oma kavasid puhtalt ja see tuli mul välja, aga see ei ole veel minu maksimum," lausus Petrõkina.

"Tahan näidata veel rohkem. Rohkem emotsioone, paremini sõita kavasid - et hüpped tulevad ise. Tahan ilusalt ennast näidata."

Uue ja silmapaistva tõusu on toonud tugev töö, mida Svetlana Varnavskaja õpilane on suutnud teha pärast terviseprobleemide tõttu vahele jäänud mullust hooaega.

"Nüüd ta tunneb ennast paremini ja jõudu on," lausus Varnavskaja. "Tal oli suur tahtmine ja hakkasime tegeva kõva tööd. Vot selline tulemus tuli välja."

Eva-Lotta Kiibusega Tallinnas ühel jääl treeniv 11. klassis õppiv Niina Petrõkina naudib treeninguid, kannatab distsipliini ja armastab väga oma spordiala.

"Kaks trenni päevas: kaks jääd, poolteist tundi ja siis veel mingit trenn - kas ÜKE või koreograafia või akrobaatika. Mulle meeldib minu elu ja ma ei taha midagi muuta," sõnas noor sportlane.

Uisutrenni läks Petrõkina neljaaastaselt ja esimestest sammudest alates on teda juhendanud Varnavskaja, kes hindab eelkõige sportlase töökust.

"Kogu aeg peab olema distsipliin," lausus Varnavskaja edu saladuse kohta. "Kas sportlane tahab või ei taha, on tuju või ei ole, kuid teeb seda tööd iga päev ja sellepärast selline tulemus ja stabiilsus."

Kodusel EM-il tehakse nüüd jaanuaris ühine debüüt täiskasvanute tiitlivõistlustel.