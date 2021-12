Kiibus: minu eesmärk on anda endast maksimum

Kodusel EM-il startiv Eesti koondise liider on Eva-Lotta Kiibus, kes saavutas eelmisel aastal EM-il debüteerides seitsmenda koha. Sel hooajal on ta võidelnud jalavaludega ja otsib veel treeningutel enesekindlust.

"Eks see põhiline töö käib kahe kõrva vahel ja see on see kõige raskem osa. Kõike tahaks veel paremaks ja ilusamaks saada, et oleks veel mõnusam nii kohtunikul kui publikul vaadata ja ei oleks neil seda pinget, et nad naudiksid minu sõitu. See tähendab, et kõik peab olema ilus. Tahangi muuta oma mõtlemist ja parandada enesekindlust, et ma lähen ja teen ja ei kahtle," ütles Kiibus.

Tänavu 200 punkti piiri ületanud Kiibus EM-iks kindlat punkti või koha latti seadnud pole.

"Mul ei ole ei punkte ega kohta, sest seda mina ei otsusta. Mõnikord ei pruugi puhas sõit meeldida kohtunikele, mõnikord meeldib väga. Minu eesmärk on anda endast maksimum, teha ära see, mida oskan: kaks puhast kava ja siis vaadata, mis sealt tuleb," sõnas Kiibus.

Ka treener Anna Levandi ootab õpilaselt eelkõige kahte puhast sõitu. Hetkel on kõige olulisem, et Kiibuse jalad lubavad nüüd teha ka pikemaid jäätreeninguid.

"Õnneks ta saab teha normaalselt trenni ja see on juba suur saavutus, et me saame kaks korda päevas harjutada. Samm-sammult tema vorm paraneb. Tähtis on, et see paraneks ja õigel hetkel võtab ta ennast kokku ja lihtsalt näitab oma parimat," rääkis Levandi.

Euroopa meistrivõistlused peetakse Tondiraba jäähallis 12. kuni 16. jaanuarini.

ERR näitab kodusest EM-ist otsepilti.