Jaanuaris Tallinnas toimuvad rahvusvahelised uisuvõistlused said eriloa

Üritusi korraldab Eesti Uisuliit. Tondiraba jäähallis on maksimaalselt 5840 statsionaarset istekohta. Pealtvaatajad on plaanis jagada esimese ja teise tasandi vahel ning nad ei puutuks kokku ei võistlejate ega korraldajatega. Pealtvaatajatel on kohustus kanda maske kogu ürituse vältel ja keelatud kasutada pasunaid, vilesid, ruuporeid jmt.

Euroopa meistrivõistlustele on registreerunud 35 riiki ja nelja kontinendi meistrivõistlustele 13 riiki. Mõlemad võistlused toimuvad vahetult enne Pekingis toimuvaid taliolümpiamänge. Tallinnasse on oodata oma ala tippe.

Otseülekandeid mõlemast võistlusest näeb ERR-i kanalites.