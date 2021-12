Lehis iseloomustas kaaslaste trumpe: Beljajeva tunnetab väga hästi tera otsa

Igal olümpiakulla võitnud Eesti epeenelikusse kuuluval naisel on mitmed omad trumbid, mis toovad neile rajal kõige rohkem edu ja iseloomustavad eelkõige nende vehklemist. Katrina Lehis avas mõned oma võistkonnakaaslaste leivanumbrid.

"Julia Beljajeva kohta iseloomustuseks tema kätte torked. Ta tunnetab väga hästi oma tera otsa - vehklemises on see hästi oluline -, siis temal on väga head kättetorked. Ja ka väljaaste on tal väga pikk," lausus Lehis intervjuus ERR-ile.

"Erika Kirpu on viimasel ajal vehelnud Itaalia vehklemisstiili ehk siis temal on kaitsevastused väga head. Irina Embrich on ka kättetorgetes väga hea ja siis kontravehkleja ehk siis, kui vastane surub, läheb talle vastu."

"Iseenda kohta öelda... ka neid kontratorkeid meeldib teha. See on võib-olla üks selline asi, mis minu kohta. Ja pikad väljaasted ka."

Naiste epees kogus olümpiaga kulmineerunud hooajal maailma edetabeli punkte 437 vehklejat. Edetabeli viies Katrina Lehis loodab, et Tokyos võidetud medalid kasvatavad Eestis jõudsamalt vehklemise kandepinda.

"Praegu tundub, et olümpiavõit on toonud vehklemisele päris palju tuntust. Ma loodan, et meil on ikkagi neid lapsi, kes soovivad vehelda ka viie, kümne ja 25 aasta pärast," soovib ta. "Meil on neid võimalusi pakkuda."