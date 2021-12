Saalihokikoondis lõpetas MM-i kaheksandal kohal

Seitsmenda koha mängus läks Eesti vastamisi Slovakkiaga, kellelt tuli lisaajal vastu võtta 7:8 (1:3, 3:3, 3:1, 0:1) kaotus.

Slovakkia võitis esimese kolmandiku 3:1, aga selle lõpus teenis Kristian Kozak vägivaldse käitumise eest 5-minutilise eemaldamise. Eesti sai seega teist kolmandikku alustada arvulise ülekaaluga, mille ajal saavutati Patrik Kareliussoni ja Alexander Dahlbergi väravatest 3:3 viik. 27. minutil viis Artur Okružko Eesti meeskonna 4:3 juhtima, aga kõigest 23 sekundit hiljem Slovakkia viigistas.

32. minutil asus Slovakkia juhtima ning kolm sekundit enne kolmandiku lõppu viskasid nad arvulisest ülekaalust 6:4 värava. Viimase kolmandiku alguses suurendas Slovakkia oma edu kolmeväravaliseks, aga 52. minutil viskas 19-aastane Dahlberg oma teise värava ja vähendas Eesti kaotusseisu 5:7 peale.

Neli minutit enne normaalaja lõppu tegi Tanel Kasenurm seisuks 6:7 ning 40 sekundit hiljem tabas ta uuesti ja seis oli viigis. Normaalaja lõpus rohkem väravaid ei nähtud ning teist päeva järjest läks Eesti kohtumine lisaajale.

Kui reedel kaotati kuldse väravaga Norrale, siis paraku läks laupäeval Slovakkia vastu samamoodi. Lisaaega oli mängitud kaks minutit, kui Michal Dudovici värav tõi Slovakkiale 8:7 võidu.

"Meil oli lisaajal paar head võimalust. Ka enne lisaaega oli võimalik mäng ära otsustada. Eks midagi jäi ka väsimuse taha, sest seitse mängu kaheksa päeva jooksul on karm. Aga põhiline kaotuse põhjus on, et me pole harjunud nii tugevaid ja tasavägiseid kohtumisi mängima. Rasketel hetkedel on vastased meist kogenumad ning see otsustas nii eilse mängu Norraga kui ka tänase matši," rääkis Eesti koondise peatreener Risto Lall.

"Kaheksanda koha üle ma hetkel rahulolu ei tunne, sest viienda koha matš oli kandikul olemas ja seitsmes koht samuti, ent me ei suutnud kumbagi endale krahmata. Aga MM-iga kokkuvõttes jään rahule, sest Eesti koondis pole kunagi varem suutnud mängida nii palju häid mänge järjest kui siin Helsingis. Varem on turniiri lõpp meil ära vajunud, aga nüüd suutsime lõpuni korralikku saalihokit pakkuda," lisas Lall.

MM-il jõudis Eesti kaheksa parema sekka viiendat korda. Varem on veerandfinaali pääsetud 2008., 2010., 2014. ja 2016. aastal. Parimaks tulemuseks on 2010. aasta MM-il saavutatud seitsmes koht.

Eesti koondist ootab järgmine turniir juba veebruaris, kui osaletakse Lätis toimuval MM-i kvalifikatsioonivõistlusel, kus püüakse pääset järgmise aasta detsembris Šveitsis toimuvale 14. meeste saalihoki MM-finaalturniirile.