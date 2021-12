Lall: oleksime võinud kogu mängu kaitses istuda, aga mida see annab?

Eesti meeskonna katsed auvärava püüdmisel peatas Šveitsi väravas hea mängu teinud ja 22 pealeviset tõrjunud Pascal Meier. Šveitsi parimaks valiti 2+2 punkti kogunud Paolo Riedi, Eesti meeskonnast tunnustati kaitsjat Gerdo Ungat.

"Kõige kehvem oli meie poolt esimene kolmandik, kui aukartus vastase ees oli nii suur, et andsime palli liiga kergelt ära. Kaitsesime küll hästi ja distsiplineeritult, aga algus oli ikkagi liiga arg," rääkis Eesti koondise peatreener Risto Lall kohtumise järel.

"Teine kolmandik oli parem ja viimasel, mille eel oli seis 0:5, tahtsime väravaid püüda ning läksime ründavat saalihokit mängima. Oleksime võinud ka kõik 60 minutit kaitses istuda ning skoori madalamana hoida, aga kellele see oleks midagi andnud?"

"Reedel on vastaseks ilmselt Norra. Läheme andma head lahingut ja mängima head mängu. Kaotus veerandfinaalis ei tähenda, et turniir veel läbi oleks, vaid kaks meie jaoks väga tähtsat mängu on veel ees. Kas vigastada saanud kapten Roman Pass homme mängib, ei oska öelda. Aga Patrik Markuse lõhki löödud kulm pannakse liimiga kinni ja ta on homme rivis," tõdes koondise juhendaja.