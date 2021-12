Vormel-1 hooaeg lõppeb Abu Dhabis ka järgmisel üheksal aastal

Yas Marina ringrada võõrustas vormel-1 etappi esmakordselt 2009. aastal. Viis korda on Abu Dhabis võidutsenud Lewis Hamilton, kuigi eelmisel aastal oli seal kiireim Max Verstappen.

Hermann Tilke poolt disainitud ringrada on nimetatud igavaks, kuid tänavuseks etapiks on kujundust oluliselt värskendatud. Sel aastal otsustatakse Abu Dhabis MM-tiitli saatus, sest nii Hamilton kui Verstappen on viimase etapi eel kogunud sama palju punkte.