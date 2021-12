Eesti meeste saalihokikoondis jõudis MM-finaalturniiril veerandfinaali

Eesti resultatiivsus: Patrik Kareliusson 1+1, Roman Pass 0+2, Artur Okruzko 1+0, Oliver Savi 1+0, Tanel Kasenurm 1+0, Patrik Markus 1+0, Alexander Dahlberg 0+1, Rasmus Bolander 0+1. Rainer Kalde tegi Eesti väravasuul 17 tõrjet. Meeskonna parimaks tunnistati koondise kapten Pass.

Taaniga on Eesti viimaste aastate jooksul kohtunud sageli ning matšid on alati olnud pingelised. 2014. aasta MM-i seitsmenda koha matšis kaotati 2:7. 2016. aasta kodusel MM-valikturniiril võideti 7:2, aga sama aasta lõpus toimunud MM-il saadi viienda koha matšile pääsemise otsustanud kohtumises lisaajal valus 5:6 kaotus.

"Emotsioonid on ikka kõrgel pärast sellist võitu ja natuke oli Taaniga ka kana kitkuda eelmiste aastate osas. Väga magus oli see võit," ütles koondise peatreener Risto Lall pärast mängu ERR-ile antud intervjuus.

"Ilmselt meie taktika toimis paremini ja mängu me võitsime. Ka mängijad olid väga distsiplineeritud ja mänguks valmis. Esimesed kümme minutit ehk olid sellised kompavad ja närvesöövad, aga pärast seda oli asi juba kontrolli all," rääkis Lall.

Taani kontrarünnakuid te kartsite, aga mängu käigus, kui palju ohtu vastane tegelikult kujutas ja kui hästi teil need asjad kontrolli all olid? "Nad ei saanud mängu ajal väga palju kontrarünnakuid, ainult mõne üksiku. See oli meil tõesti hästi kontrolli all. Üleüldse viis viie vastu mängus olime me täna paremad ja väga palju ohtlike olukorde vastane ei tekitanud. Need väravad, mis nad viis viie vastu said: üks oli lihtsalt mängija väga hea vise ja sooritus ning teine oli meie enda mängija põrkest sisse läinud värav, see oli õnnega pooleks."

Kas mängu murdemoment võis olla Tanel Kasenurme 3:2 värav? "See oli kindlasti murdemoment ja kui me saime veel 4:2 ette, siis olid taanlased murdunud selles osas, et nad hakkasid üle üritama ja iga mängija hakkas individuaalselt rohkem ja rohkem üritama. Nad ei mänginud enam meeskonnana."

"Veerandfinaali vastane peaks olema Šveits ja mäng toimub neljapäeval," sõnas Lall.

Šveitsi tugevust me teame, aga ilmselt on praegu veel vara analüüsida, mis seal saama võib hakata, aga kui teistsugune mäng see tuleb? "Ei oska absoluutselt praegu öelda, kuidas Šveits meie vastu mängima hakkab. Me nüüd hakkame alles keskenduma selleks mänguks. Vaatame Šveitsi mängude videosid ja vaatame, kuidas nad mängivad ja mismoodi nende vastu oleks võimalik saada."

Kui nüüd mõelda, mis eesmärgid teil olid enne MM-finaalturniiri algust, siis see, kus te täna olete, kas see on olnud teie jaoks põhiline eesmärk ja kuidas sa vaatad edasi sellele veerandfinaalile? "Eks süües kasvab isu ja me lähme ikka igat mängu mängima nii, et tahaks võita. Vaatame, mis sellest tuleb. Meil on hea meeskond ja hea sisekliima. Kõik on hästi. Me ei karda kedagi ja eks vaatame, kuidas läheb. Vastased lähevad kogu aeg tugevamaks ja eks mingil hetkel mõni kaotus ka tuleb, aga see meid ei heiduta."

MM-i veerandfinaali jõudis Eesti koondis viiendat korda. Varem on sinna edenetud 2008., 2010., 2014. ja 2016. aastal. Parimaks tulemuseks on 2010. aasta MM-il saavutatud seitsmes koht.

Šveits on maailma meeste saalihokihierarhias ajalooliselt Rootsi ja Soome järel riik number kolm. Nad on võitnud ühe MM-hõbeda (1998) ning seitse MM-pronksi. Eesti on varem Šveitsiga kohtunud seitse korda ja alati kaotanud. Viimati oldi vastamisi 2016. aasta MM-i alagrupimatšis, kui Šveits võitis 8:4.

Šveitsi ja Eesti veerandfinaal mängitakse Helsingis neljapäeval kell 15.30.