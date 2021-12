Eesti saalihokikoondis võitis ka alagrupi viimase mängu

Singapuriga kohtus Eesti meeskond esimest korda 25 aastat tagasi, 1996. aastal toimunud esimesel MM-il. Toona võitis Eesti 10:1. Kokku saadi ka kaks aastat hiljem, kui skooriks oli 5:1 Eesti kasuks. Viimati oldi vastamisi 2012. aasta MM-il, kui Eesti võitis 13:2.

Võitjas polnud kahtlust ka esmaspäeval. Karjääri 100. koondisemängu pidanud meeskonna kapteni Roman Passi väravast asuti juhtima, kui mängitud oli kõigest 1,20. Avakolmandiku võitis Eesti 4:0 ja teise 7:1. Viimasel perioodil suurendas Eesti meeskond vahet veelgi ning lõppskooriks kujunes 13:2.

Eelmistel päevadel Filipiinidest 13:6 ja Kanadast 21:4 jagu saanud Eesti läbis D-alagrupi seega täiseduga ning väravate vahega 47:12. 1/8-finaalis kohtutakse A-alagrupi neljanda koha omanikuga, kes selgub esmaspäeva õhtul ja kelleks on kas Läti või Taani.

Peatreeneri Risto Lalli kommentaar: "Edasipääsu ja alagrupi esikoha tagasime juba eilse võiduga Kanada üle. Seega oli vaja tänane kohtumine ära mängida ilma vigastuseta. Soovisime hankida häid õnnestumisi ning tunnetada Helsingi jäähalli peaareeni väljakut, kus me seni mänginud polnud, aga kus toimub ka teisipäevane 1/8-finaal. Need eesmärgid said täidetud."

"Samuti tahtsime kindlasti, et mängu jooksul tekkivad arvulise ülekaalu ja vähemuse olukorrad korralikult lahendatud saaksid. See õnnestus: ainsa vähemuse pidasime vastu, mõlemast ülekaalust lõime värava. Kui esimeses mängus Filipiinidega oli ründemängus olukordade tekitamine üpris kaootiline, siis järgmises kahes mängus hoopis parem. Ent parandamisruumi muidugi on. Meie jaoks ei ole vahet, kas 1/8-finaalis tuleb vastu Taani või Läti. Tuleb, kes tuleb. See meeskond, kes vastas on, tuleb alistada. Eeldatavasti ei valda me homses matšis nii palju palli kui kolmes alagrupikohtumises. Seega osutub väga tähtsaks distsipliin pallita mängus," lisas Lall.

Eesti resultatiivsed olid Patrik Kareliusson 5+3, Alexander Dahlberg 2+1, Patrik Markus 1+2, Rasmus Bolander 2+0, Egert Unga 1+1, Artur Okruzko 1+1, Romand Pass 1+1, Kermo Uue 0+1, Adam Widercrantz 0+1.

Eesti parimaks valiti Kareliusson, väravas tegi Daniel Vaigur 10 tõrjet.

1/8-finaal peetakse teisipäeval.