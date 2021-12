20 000-eurone stipendium jagunes seitsme noorsportlase vahel

Tradehouse Ilukaubamaja tegevjuht Laura Kuldkepp nentis, et sport ja ilu käivad käsikäes ning vaadates Tradehouse'i tulevikuplaane ja -arenguid on noortespordi ja sportliku eluviisi toetamine ettevõtte jätkuv ja kindel suund.

Mitmed selle aasta stipendiaadid tõid välja, et stipendium panustatakse tugisüsteemi ja ettevalmistuse tõhustamiseks, et olla järgmistel olümpiamängudel elu parimas vormis. Eesti hetke kiireim mees Karl Erik Nazarov sõnas: "Kasutan stipendiumi välismaatreenerite töötasude ja välisreiside/-laagritega seotud kulude katmiseks. Näen, et noorsportlase stipendium abistab mind ning toetab potentsiaalse arengu realiseerumist."

Sel korral pälvisid stipendiumi ka kaks hulljulgemat ekstreemsema spordivaldkonna esindajat: motosportlane Keity Meier ja lumelaudur Marten Kikas. Noori ühendab üllatusliku ühise joonena elamine ja reisimine üha populaarsust koguvas busskodus. Lumelaudur Marten Kikas tõi välja, et selline elustiil aitab tal olla treeningpaikadele lähemal, kuid nõuab ka nutikust. "Bussielu on lahe, majake on alati kaasas. Saan hommikul esimesena oodata tõstuki ukse taga, et minna lumelauda sõitma. Elamistingimustesse tuleb loovalt suhtuda, sest tuleb ette päevi, kus pesta saab ainult avalikus tualettruumis või külmas jões. Nüüdseks olen üsna hea taliujumises."

Väga konkreetse stipendiumi kasutusplaaniga silma jäänud Kirstin Kuuba on seadnud silmad Aasiasse. "Stipendiumit sooviksin kasutada just Aasias toimuvatel turniiridel võistlemiseks, kuid hetkel eelarves nende jaoks raha pole ning vajadusel peame need asendama nõrgema taseme turniiridega Euroopas. Olles tõusnud maailma edetabelis 46. kohale, on oluline osaleda tugevama tasemega turniiridel, kus on võimalik koguda kõrgemaid maailmaedetabelipunkte ning võistelda maailma paremiku vastu."

Stipendiumi jagati järjestikku juba üheksandat aastat ning projekti raames jagatud toetused ulatuvad kokku 180 000 euroni. Eelnevatel aastatel on stipendiumi pälvinud mitmed end juba nüüdseks tõestanud sportlased, kaasa arvatud ka sel aastal Eestile olümpiakulla toonud epeenaiskonna vehklejad Julia Beljajeva, Katrina Lehis ja Erika Kirpu. Lisaks veel paljud teised noored, kelle suuremad saavutused on alles ees.