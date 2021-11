Hiina ei usu, et koroonaviiruse uus tüvi olümpiamängude toimumist ohustab

Kuigi mitmed riigid üle maailma on koroonaviiruse uue tüve omikroni tõttu piiranguid karmistanud, on hiinlased kindlad, et Pekingi taliolümpiamängud peetakse plaanipäraselt ja sujuvalt.

Lõuna-Aafrikas hakkas levima tugevalt muteerunud koroonavariant, mis sai nimeks omikron. Viroloogide sõnul kulub omikroni ohtlikkuse hindamiseks vähemalt kuu, praegu on veel vara öelda, kas see tüvi on kiirema levikuga kui varasemad või kuidas kulgeb haigus nendel, kes omikroni tüvega on nakatunud. Omikroni juhtumeid on tuvastatud juba mitmetes riikides üle maailma.

"Usun, et uus tüvi muudab keerulisemaks meie pingutusi ennetada ja kontrollida viiruselevikut, aga kuna Hiinal on selles vallas palju kogemusi, olen veendunud, et Hiina suudab taliolümpiamängud läbi viia plaanipäraselt, sujuvalt ja edukalt," ütles Hiina välisministeeriumi kõneisik Zhao Lijian.

Pekingi olümpiamängud on kavas 4.-20. veebruarini, välismaiseid pealtvaatajaid riiki ei lubata, kõik sportlased ja muud olümpiamängudega seotud inimesed peavad kogu olümpiamängude aja elama nn suletud mullis ning kõiki testitakse iga päev.