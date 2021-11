Teadlased väljendavad muret Pekingi taliolümpia pärast

Geograafid on väljendanud muret 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängude mäesuusavõistluste jaoks vajaliku kunstlume koguse pärast.

Veebilehe World Weather Online'i andmetel sadas 2021. aasta jaanuarist märtsini Yanqingi mäesuusakeskuses, mis võõrustab taliolümpia mäesuusavõistlusi, maha vaid kaks sentimeetrit lund.

On välja arvutatud, et Peking vajab piisava koguse kunstlume tootmiseks umbes 185 miljonit liitrit vett. Yanqingis on kunstlund tootma pandud umbes 200 lumekahurit, kirjutab portaal insidethegames.

"Need võivad olla kõige rohkem keskkonda kahjustavamad taliolümpiamängud, mida eales peetud. Nendel mägedel looduslikku lund praktiliselt polegi," ütles Strasbourgi ülikooli geograaf professor Carmen de Jong.

Tema sõnul on kunstlume tootmine vee- ja energiamahukas ettevõtmine ning põhjustab erosiooni.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) seisab silmitsi kasvavate küsimustega 4. veebruaril 2022 algava olümpia keskkonnakulude kohta. ROK lubas 2030. aastaks süsinikdioksiidi heitkoguseid vähendada kuni 50 protsenti. Samuti on nad väljendanud soovi, et olümpiamängud oleksid keskkonnasõbralikud, mis on tulevaste võõrustajate valimisel üks võtmetegureid.

2022. aasta Pekingi taliolümpiamängude mäesuusavõistlused toimuvad 6.–19. veebruarini.