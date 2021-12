USA teatas Pekingi taliolümpia diplomaatilisest boikottimisest

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki kinnitas esmaspäeval, et USA korraldab Pekingi taliolümpiamängudele diplomaatilise boikoti.

"Bideni administratsioon ei saada Pekingi 2022. aasta taliolümpiamängudele ühtegi diplomaatilist esindajat. Otsus on tingitud Hiinas aset leidvate inimõiguste rikkumistega ja uiguuride genotsiidiga," ütles Jen Psaki, vahendab The Guardian.

USA sportlased saavad taliolümpiamängudel osaleda ning neid ei sunnita boikoteerima.

USA aktivistid ja vabariiklastest poliitikud on varasemalt korduvalt kutsunud üles boikoteerima Pekingi taliolümpiamänge, juhtides tähelepanu asjaolule, et rohkem kui miljon peamiselt uiguuri rahvusest moslemit on Ida-Turkestanis ehk Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas kinnipidamislaagrites.

Hiina on süüdistusi eitanud ning nimetab laagreid kutseõppekeskusteks, kus võideldakse islamiäärmuslusega.

Viimati boikoteeris USA olümpiamänge 1980. aastal, kui toimusid Moskva suveolümpiamängud. Neli aastat hiljem boikoteerisid idabloki riigid Los Angelese suveolümpiamänge.