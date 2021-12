15-aastane Valijeva tuli võimsa eduga Venemaa meistriks ja tagas koha olümpial

Mullu klubikaaslase Anna Štšerbakova järel hõbeda võitnud Valijeva oli tänavu omaette klassist, edutreener Eteri Tutberidze õpilane teenis maailmarekordist parema punktisumma nii vabakavas kui kahe kava kokkuvõttes.

Lühikava järel kindlalt liidrikohal olnud Valijeva alustas enda vabakava neljakordse salchowiga, lisaks sooritas ta veel kaks neljakordset hüpet ning teenis veatu kava eest 193,10 punkti. Tema nimel olev maailmarekord on 185,29 punkti. Kahe kava kokkuvõttes hakkab Valijeva juba lähenema 300 punktile, Peterburis kogus ta 283,48 punkti. Samuti tema nimel olev maailmarekord on 272,71 punkti. Ametliku maailmarekordina need kumbki siiski arvesse ei lähe, kuna Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) ei arvesta riikide maailmarekordite puhul riikide meistrivõistlusi, vaid üksnes ISU egiidi all peetavaid võistlusi.

"Sõnad on liigsed! Lihtsalt fantastiline, inimvõimete piire nihutav!" õhkas Venemaa uisulegend Aleksei Jagudin pärast Valijeva esitust Venemaa riigitelevisioonis. "Sellist esitust pole enne nähtud, mitte kuskil! Jälle kirjutatakse iluuisutamise ajalugu ümber."

Mullu Tallinnas juunioride maailmameistriks tulnud Valijeva tagas meistritiitliga koha nii EM- kui olümpiakoondises. Euroopa meistrivõistlused peetakse 12.-16. jaanuarini Tallinnas, olümpiamängud algavad Pekingis 4. veebruaril.

Valijeva edu kodustel meistrivõistlustel oli mäekõrgune – hõbemedali võitis Aleksandra Trussova, kes kaotas klubikaaslasele ligi 35 punktiga, lõpetades 248,65 punktiga. Lühikava järel alles viies olnud Trussova sooritas vabakavas neli neljakordset hüpet ja kuigi ta ühel neist kukkus, sai ta vabakavas 174,44 punktiga teise koha ja tõusis ka kahe kava kokkuvõttes teiseks. Venemaa meistrivõistluste hõbedaga peaks ka Trussoval olema koht olümpiakoondises tagatud.

Kolmanda koha sai valitsev maailmameister, kolmekordne Venemaa meister Anna Štšerbakova, kes oli lühikava järel teine, aga vabakavas sai alles neljanda koha. Põlvevigastusega kimpus olev Štšerbakova alustas neljakordse flipiga ja kukkus ning ka edasine kava polnud tema tavapärasel tasemel. Vabakava eest teenis Štšerbakova 158,10 ja kahe kava kokkuvõttes 239,97 punkti.

Ametlikult kinnitab Venemaa enda EM-koondise pühapäeval. Olümpia osas on Venemaa uisuliit varem öelnud, et Venemaa meistrivõistluste kaks paremat tagavad koha, kolmas Pekingisse sõitja selgub pärast Euroopa meistrivõistlusi.

Paarissõidus võitsid Venemaa meistritiitli Anastassia Mišina ja Aleksandr Galliamov, kellele see oli esimene medal kodustel meistrivõistlustel. Teise koha sai Aleksandra Boikova ja Dmitri Kozlovski. Mõlemad Tamara Moskvina paarid said nii vabakavas kui kahe kava kokkuvõttes rohkem punkte kui on ametlik maailmarekord. Vabakava eest teenisid Mišina ja Galliamov 160 ning Boikova ja Kozlovski 157,03 punkti, hiinlaste Sui Wenjingi ja Han Congi maailmarekord on 155,60 punkti.

Kahe kava kokkuvõttes teenisid Mišina ja Galliamov 243,74 punkti ning Boikova ja Kozlovski 239,87 punkti, see maailmarekord on samuti Wui ja Hani nimel, 2019. aasta MM-il teenisid nad 234,84 punkti.

Tiitlikaitsjad Jevgenia Tarassova ja Vladimir Morozov pidid sel korral pronksiga leppima, olles mõlemas kavas kolmandad, kokku kogusid nad 228,20 punkti.