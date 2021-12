VIDEO | Imeline Valijeva viis lühikava punktirekordi uude kümnesse

Valijeva teenis enda lühikava eest kohtunikelt 90,38 punkti. Kunagi varem pole ükski naine üle 90 punkti teeninud. Ametliku maailmarekordina see siiski arvesse ei lähe, kuna Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) ei arvesta riikide maailmarekordite puhul riikide meistrivõistlusi, vaid üksnes ISU egiidi all peetavaid võistlusi. Seega on maailmarekord endiselt 87,42, mille Valijeva teenis novembris Venemaa GP-etapil.

Võimas punktisumma tähendab, et mullu Tallinnas juunioride maailmameistriks tulnud Valijeva on lühikava järel ka kindel liider. Valijeva ise puhkes puhtalt sooritatud kava järel pisaraisse.

Valijeva selja taga oli aga väike skandaal – algselt lõpetas teisena olümpiavõitja Jevgeni Pljuštšenko 15-aastane õpilane Sofia Muravjova ja kolmandana tiitlikaitsja, edutreeneri Eteri Tutberidze hoolealune Anna Štšerbakova. Loetud tunnid pärast võistlust teatasid aga kohtunikud, et Muravjoval võeti liiga hilja alustamise eest üks punkt maha. Nimelt näevad reeglid ette, et uisutajal on aega 30 sekundit pärast nime teadvustamist, aga Muravjoval kulus algpositsiooni sissevõtmiseks 32 sekundit.

Seega algselt 81,87 punktiga lühikavas teise koha saanud Muravjova langes 81,46 punkti teeninud Štšerbakova järel hoopis kolmandaks, saades lõpuks kirja 80,87 punkti.

Venemaa ajaleht Sport Ekspress küsis kommentaari ka ISU asepresidendilt Aleksandr Lakernikult – kas kaks tundi pärast võistlust võib tulemusi muuta? "Ta alustas liiga hilja. Nuppu vajutati, aga millegipärast arvuti seda ei fikseerinud, see oli tehniline probleem. Protokolli muutmine pärast tulemuste väljakuulutamist ei ole reeglitevastane," selgitas Lakernik. "Selliseid asju ikka juhtub. Mingit skandaali siin ei ole."

"Kõik on tehtud reeglitega kooskõlas," ütles ka Venemaa uisuliidu tegevdirektor Aleksandr Kogan. "Kohtunik vajutas nuppu, aga see ei salvestunud. See oli andmete sisestamise viga."

"Sofia võttis asendi sisse 32. sekundil, see on ülekandest selgelt näha. Reeglite kohaselt on aga aega 30 sekundit. Aga see on küsimus tehnilisele paneelile – kui kohtunik ei pannud seda algselt tähele või ei sisestanud seda arvutisse, ei tohi seda enam hiljem teha," väitis üks Venemaa uisukohtunik Sport Ekspressile. "Mahaarvestamine tuleb kohe ära teha. Seega kindlasti on see skandaal. Jah, hilisem parandus on küll reeglitega kooskõlas, kuna rikkumine oli, aga seda ei tohiks hiljem teha."

Naiste vabakava uisutatakse laupäeva õhtul ja siis pannakse paika ka Venemaa koondis, kes tuleb Tallinnasse Euroopa meistrivõistlustele võistlema.

Meeste seas tuli esimest korda Venemaa meistriks 18-aastane Mark Kondratjuk, kes kogus kahe kava kokkuvõttes 284,37 punkti ja edestas ülinapilt tiitlikaitsja, kogenud Mihhail Koljadat – lühikava järel alles viies olnud Koljada võitis vabakava ja lõpetas 283,70 punktiga. Pronksi võitis 278,28 punktiga Andrei Mozaljov.

Jäätantsus võitsid meistritiitli Aleksandra Stepankova ja Ivan Bukin 223,37 punktiga, hõbeda said 207,70 punktiga Diana Davis ja Gleb Smolkin ning pronksi 195,75 punktiga Jelizaveta Hudaiberdijeva ja Jegor Bazin. Valitsevad maailmameistrid Viktoria Sinitsina ja Nikita Katsalapov võitsid rütmitantsu, kuid loobusid treeningul saadud vigastuse tõttu edasisest võistlemisest.