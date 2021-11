Tomingas unustas tiirus käpikud kätte: ilmselt ei olnud ma omadega kohal

"Kena sissejuhatus. Ega midagi erilist ei olnud. Raja peal oli ka suhteliselt tuim olla. 15 kilomeetrit pole kindlasti minu meelisala," lausus Tomingas ERR-ile.

"Enne sai Indrekuga [treener Indrek Tobreluts - ERR] ka arutatud, et kui mingit imelaskmist ei tule, siis sodiks sõitma end ei hakka."

Tominga sõnul läks enesetunne sõidu jooksul paremaks. "Kuna külm ilm tekitab alguses kangestust, siis on suhteliselt keeruline end käima saada."

"Tuimade, külmade lihastega on laskumisi ka ebamugav võtta. Nagu ma siin enne olen rääkinud - kerge hirm on jalakrampidest jäänud laskumistel sisse. Täna ma ikka võtsin ebanormaalselt ettevaatlikult neid laskumisi."

Esimeses kahes tiirus jäi üles just viimane märk. "Esimene tiir oli väga planeerimatu laskma tulek. Avastasin, et mul on käpikud veel käes, kui tiiru tulin. Nende äravõtmisega oli tükk tegu. Ilmselt ma ei olnud omadega kohal. Ja teine tiir - juhtub."

Tominga laskmist kommenteeris ka koondise abitreener Daniil Steptšenko. "Viis lasku peavad olema nii kontsentreeritult tehtud. Kui viimane lask läheb mööda, siis see võib viidata sellele, et ei suuda lõpuni kontsentratsiooni säilitada," lausus ta.

"Kindlasti suhtleme sportlasega, kuulame tema arvamust ja siis otsustame, kus viga tekkis. Proovime seda järgmine kord vältida."

Hooaja eel tervisemuredega maadelnud Johanna Talihärmal jäi üles koguni seitse märki ja tulemuseks alles viimane ehk 111. koht.

"Selge on see, et praegu on nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt väga raske," kommenteeris ta. "Kui oled nii palju vaeva näinud, et paremaks saada ja liigud tagurpidi, siis on see ka emotsionaalselt väga kõva pauk."

Mis edasi? "Ma ei oleks siin, kui ma ei loodaks, et läheb paremaks. Mul oli viimase paari päeva jooksul lisaterviseprobleeme ka, mis ma loodan, et pikas perspektiivis ei mõjuta. Eks tuleb võtta päev korraga ja vaadata, mis edasi. Selliseid tulemusi ei ole mõtet teha."

Steptšenko ei võtnud Talihärma tulemust traagiliselt. "Ta ei olegi üldse hullus seisus, lihtsalt treenis natuke vähem kui teised," lisas abitreener.

"Temalt ei ole põhjust supertulemust oodata. Aga me kindlasti toetame teda. Ta treenib ja võistleb edasi. Töötame edasi ja ta kindlasti näitab selle hooaja jooksul oma kõrget taset."