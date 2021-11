Ader: suusasõidus võiksime olla maailmale veidi lähemal

"On kolm suurt: Norra, Prantsusmaa ja Rootsi ning Saksamaa, Venemaa, Valgevene, Tšehhi ja Itaalia otsivad oma võimalusi, kuidas sellele kolmikule järele saada," hindas Ader laskesuusamaailma tippe.

"Arvan, et seda iseloomustab hästi see, kui raja ääres vaadata Norra laskesuusatamise karikavõistlusi. Seal on kaks võimalust. Kas tahad sporti täieliku motivatsiooniga edasi teha või leiad endale elus teise võimaluse. Norralastel on 70-80 meest, kes tahavad kõik MK-sarjas võimalust ning lüüa läbi nii, nagu [Sturla Holm] Lägreidil on õnnestunud," tõdes Ader.

Aderi sõnul tulevad tippude seas erinevused sisse pisiasjades, sest vundament on kõigil ühesugune. "Kõik teavad, kuidas ettevalmistus käib, mida tuleb teha ja kuidas nooremaid mehi või naisi järele aidata, et tippu jõuda. Aga iga võistleja teab, mis on tema nõrgad kohad ja seal hakatakse otsima väikseid võimalusi, kus veel parem olla," selgitas Ader.

Eesti laskesuusatajate parima tulemuse tegi MK-hooaja avapäeval Tuuli Tomingas, kes kaotas kolme möödalasu juures Marketa Davidovale 4.34 ja sai 41. koha.

"Ei taha ühe võistluse pealt otsustavaid hinnanguid anda, aga praegu võib küll öelda, et maailmale me järele ei ole saanud. Esimese MK mõttes võiks olla maailmale natuke lähemal, eriti suusasõidus. Täna jäi enamusel füüsilise pealt minut puudu. Võib-olla tuleb usaldada treenereid, üllatavad: äkki tehakse kolmandal etapil korraga hästi pikk samm!" mõtiskles Ader.