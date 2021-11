Matikainen enne mängu Sloveeniaga: peame nendega olema eriti-eriti targad

Viimase aasta jooksul on Eesti nii EM- kui ka MM-valiktsüklis Sloveeniaga kolm korda kohtunud ja iga kord alla jäänud. Viimatises septembrikuises kohtumises Pärnus kaotasid eestlannad 0:4.

Lisaks eestlastele on sloveenid selles tsüklis võitnud Kreekat, viigistanud Walesiga ja saanud napi 2:3 kaotuse Prantsusmaalt. Eesti on nelja mängu järel punktita.

"Ma vaatasin nende eelmist mängu Kreekaga ja veel eelmist Walesiga. Need on mängijad, kellega me peame olema eriti-eriti targad," lausus peatreener Jarmo Matikainen.

"Kui sa nad üheks minutiks unustad, siis on neil võimalik teha... nad näitasid seda Prantsusmaa vastu, nad näitasid Walesi vastu ja Kreekaga."