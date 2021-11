Naiste jalgpallikoondis sai Sloveenialt suure kaotuse

Võõrsil peetud kohtumist läks Sloveenia juba 9. minutil juhtima, kui avavärava lõi Lara Prašnikar. Mängu 33. minutil suurendas Sloveenia eduseisu Kaja Korošec ning viis minutit hiljem lõi Prašnikar oma teise värava. Poolajale läks Eesti 0:3 kaotusseisus.

73. minutil kasvatas Sloveenia edu Špela Kolbl ning kuus minutit hiljem lõi omavärava Pille Raadik. Lõppseisu vormistas 89. minutil Zala Kuštrin.

Eesti koondis on 2023. aasta MM-valiksarja I-alagrupis viimasel kohal. Koondis on kaotanud kõik viis mängitud kohtumist, pole löönud ühtegi väravat ning on lasknud endale lüüa 26 väravat.

Naiste koondis mängib aasta viimase kohtumise teisipäeval, 30. novembril, kui treeningmängus on vastaseks Inglismaa naiste U-23 koondis.