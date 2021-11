Kalev Ermits: tahaks kohe detsembrist olla sõiduvees

Eelmisel aastal täiesti punktideta jäänud Ermitsa sõnul ei rihi tema otseselt üht tippvormi olümpiaks, vaid püüab kogu hooaja vältel näidata korralikke tulemusi.

Kalev, olümpiahooaeg on sisuliselt juba käes. Kui palju, võrreldes varasematega, see sinu jaoks on olnud teistsugune?

Teistsugune on olnud ikkagi üsna palju. On tulnud uus treener, kellel on olnud uus visioon meiega. Laagrid on olnud selgelt pikemad, töö on olnud kvaliteetsem ja oleme ikkagi pitsitanud kõik välja, mis siin veel sees on

Sa ei saanud eelmisel hooajal MK-sarjas ühtegi punkti, mis on suht nadi tulemus. Oli see ebaõnne aasta või kehva vormi aasta või mis aasta see oli?

Ebaõnne nahka ma seda ei ajaks, see oli ikkagi halbade asjade kokkulangemine. Ilmselt tegime treeningutes midagi valesti ja lõpuks see hooaeg selline oligi, tõesti, et ei tulnudki midagi head välja.

Kui palju on olümpiahooaeg sinu jaoks teistsuguse tähtsusega kui olümpiahooaeg või MM-i hooaeg?

Lõpuks me ju valmistume samamoodi, tahame terve talve vältel head olla. Küll aga on olümpiat kord nelja aasta jooksul ja see on kindlasti suurejoonelisem. Ma arvan, et midagi teistmoodi me teinud ei ole, sama süsteemiga. Tahame olla head kogu hooaja vältel.

Palju te treeneriga olete rääkinud, kas olla läbi hooaja natukene madalamal ja siis olümpiaks tulla üles? Kodus on ju veel etapp ka vaja pidulikult ära teha.

Väga palju arutanud sel teemal ei ole. Mina olen aru saanud, et tahame ikka kohe detsembrist olla sõiduvees. Nagu näha on kogu maailma tipust, kes on tipus, on pidevalt ka tipus. Selline peenhäälestus sinna olümpiasse - seda me taga ajanud ei ole.