Ametlik: Manchester United vallandas Solskjaeri

Norralase vallandamisest teatasid esmalt suured meediaväljaanded nagu BBC, Guardian, Times ja Athletic. Manchester United kinnitas uudist ametlikult pühapäeva lõunal.

Laupäeva õhtul kaotas kehva mängu näidanud ManU võõrsil 1:4 tabeli alumisse poolde kuuluvale Watfordile. "See, kuidas mängisime, oli tõeliselt piinlik. Esimene poolaeg oli nii kehv, see pole sellisel tasemel mängijate jaoks vastuvõetav. Meil on olnud raskusi, aga ma ei ole kindel, mida öelda. See on järjekordne õudusunenägu," oli klubi väravavaht David de Gea BBC-le meeskonna esitust kommenteerides kriitiline.

Suurbritannia meedia kirjutab, et Manchester Unitedi juhatus pidas pärast laupäevast kaotust kriisikoosoleku, kus otsustati, et mäng Watfordi vastu jäi Solskjaerile klubi peatreenerina viimaseks. Teisipäevases Meistrite liiga mängus Villarrealiga peaks Unitedit juhendama tehniline direktor Darren Fletcher.

ManU on viimasest viiest kõrgliigamängust kaotanud neli, kuigi hooaeg algas nende jaoks nelja võiduga viiest mängust. Solskjaer juhendas 20-kordset Inglismaa meistrit alates 2018. aasta lõpust, tema käe all võitis klubi 168 mängust 91.