Selgus jalgpallikoondise koosseis aasta viimasteks MM-valikmängudeks

"Mul on väga hea meel, et võrreldes eelmise kuuga on mitu mängijat vigastusest taastunud. Nagu ikka suhtlesin ka Ragnar Klavaniga, kes andis mõista, et ta ei ole veel valmis liituma," rääkis peatreener Thomas Häberli. Tagasi rivistuses on ründemängija Rauno Sappinen, kes on tänavu koondise eest löönud kaks väravat. Võrreldes eelmise koondise kogunemisega kuulub taas koosseisu kaitsemängija Michael Lilander ja lisaks on juures poolkaitsja Markus Soomets.

Eesti läheb esimeses kohtumises vastamisi Belgiaga, kui 13. novembril pannakse Eesti aja järgi kell 21.45 pall mängu Brüsselis King Baudouini staadionil. Aasta viimane mäng toimub kolm päeva hiljem, 16. novembril Tšehhis, avavile kõlab Prahas Letna staadionil Eesti aja järgi kell 21.45. Mõlemat mängu saab jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Londoni Arsenal (ENG) 12/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora 8/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kaitsjad

Sander Puri (07.05.1988) – Tallinna JK Legion 87/4

Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 87/0

Karol Mets (16.05.1993) – Sofia CSKA (BUL) 73/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 49/0

Artur Pikk (05.03.1993) – FK RFS (LVA) 47/1

Joonas Tamm (02.02.1992) – Vorskla Poltava (UKR) 44/3

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora 16/0

Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 13/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 9/0

Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 7/0

Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 135/25

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 91/14

Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 75/17

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 48/1

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 41/8

Mattias Käit (29.06.1998) – FK Bodø/Glimt (NOR) 39/8

Vladislav Kreida (25.09.1999) – Helsingborgs IF (SWE) 16/0

Erik Sorga (08.07.1999) – VVV-Venlo (NED) 13/3

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – MFK Karvina (CZE) 13/0

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 10/0

Bogdan Vaštšuk (04.10.1995) – Tallinna FCI Levadia 7/0

Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 7/0

Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 4/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Helvis Trääder, Priit Lehismets, Siret Kalbus

Mänedžer: Miko Pupart