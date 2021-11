Eesti naiskorvpallur lõpetab koondisekarjääri

39-aastane Anderson teavitas naiskonnakaaslasi otsusest Eesti koondisega lõpparve teha reede hommikul Portugalis.

Anderson tunnistas, et otsuse langetamine oli emotsionaalselt raske. "Ka praegu on raske, aga ühel hetkel peab otsuse tegema," rääkis Anderson telefoniintervjuus Eesti korvpalliliidule.

"Iga koondise võistlusreis on olnud äge! Kõikidel aastatel on võistkonnas olnud lahe seltskond, kus on leidunud nii naljategijaid kui ka tõsisema olekuga mängijaid," tõdes Anderson.

Debüüdi tegi Anderson spordibiograafilise leksikoni järgi paarkümmend aastat tagasi. Ta ütles, et esimene koondisemäng võis olla isegi varem, juba keskkoolitüdrukuna peatreener Kersti Sireli käe all.

Kersti Sirelit peab Anderson õpetajaks ja kasvatajaks: "Ta oli nagu teine ema. Teen tema ees suure kummarduse. Elle Lapp, mu treener Tartu korvpallikoolis, rääkis heale sõbrannale Kerstile, et tal on grupis tore tüdruk, ja siis hakkasin 11. klassi õpilasena käima nädalavahetustel Tallinnas pedagoogilise instituudi naiskonnaga harjutamas."

Anderson kuulab Kersti Sireli nõuandeid väga tähelepanelikult: "Müts maha tema ees. Ta oskab väga hästi ja ilusasti öelda."

Andersoni esimene treener Tartu korvpallikoolis oli Iivi Kaljuvee. Koondises juhendasid teda pikemat aega Kersti Sirel ja Jaanus Levkoi. Janne Schasminiga seob Andersoni tugev peatreeneri ja mängija suhe. Tallinna Ülikooli naiskonnas hobi korras mängides juhendab teda samuti Schasmin.

Andersoni teenistusleht profikorvpallurina on pikk. Enda sõnul veetis ta mängijakarjääri paremad aastad Venemaal ja Prantsusmaal, seejärel jõudis Belgia liiga naiskonnaga Braine Castors Euroopa klubikorvpalli koorekihti.

Anderson valmistub õpetaja Sireli jälgedes treeneri ametiks. Teooria osa on ta juba läbinud ning praktilise eksami pidi tegema neljapäeval, kuid siis esindas ta Eesti koondist Euroopa meistrivõistluste valikturniiri mängus Portugalis.

3x3 korvpalli Eesti võistkonna ees jätab Anderson ukse irvakile. 3x3 korvpalli rahvusvaheliselt võistluselt pärineb tema auhinnakogu särav medal ja Euroopa mängude hõbe. Tema naiskonnakaaslased olid Kadri-Ann Lass, Annika Köster ja Janne Pulk.

Anderson loodab, et noorem põlvkond viib Eesti naiste korvpalli paremale järjele: "Nad õpivad ja harjuvad suuremate nõudmistega, läheb ilmselt paar-kolm aastat aega. Võib-olla tulen koondise juurde tagasi abitreenerina või peatreenerina, ei tea, mis elu toob."

Pühapäeval pingutab Anderson veel üheskoos naiskonnakaaslastega selle heaks, et pidada Tallinna tehnikaülikooli spordihoones võitluslik mäng Suurbritannia koondisega 2023. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiril.