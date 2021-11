Chelsea lõi Meistrite liigas Šveitsi meistrile poolajaks kuus väravat

Sam Kerr ja Fran Kirby said mõlemad kirja kaks väravat ja kaks resultatiivset söötu ning Chelsea alistas A-alagrupi mängus Šveitsi meistri Servette'i koguni 7:0. Skoori tegid ka Melanie Leupolz, Jessie Fleming ning Guro Reiten, Inglismaa tippklubi oli poolajaks ees kuue väravaga.

Ootamatult suure võidu teenis teisipäeval ka Pariisi Saint-Germain, kes oli 4:0 üle Madridi Realist. Kaks väravat lõi Marie Antoinette Katoto, üks tabamus kirjutati Sara Dabritzi nimele ning ühe värava saatsid hispaanlannad oma võrku.

Üle-eelmise hooaja finalist Wolfsburg juhtis veel 90. minutil Torino Juventus vastu 2:1, ent Cristiana Girelli lõi lisaminutil Itaalia tiimi viigivärava, Ukraina naiskond Harkov ja islandlaste Breidablik mängisid väravateta viiki.

Chelsea on A-grupi liidrina kogunud seitse punkti, Wolfsburgil on viis ja Juventusel neli silma. B-alagrupis on PSG võitnud kõik kolm kohtumist, Realil on teisena kuus punkti. Kolmapäeval mängivad C-alagrupis Barcelona - Hoffenheim ja Köge - Arsenal, D-alagrupi keskes mängus kohtuvad Lyon - Müncheni Bayern ning teises matšis Benfica - Häcken.