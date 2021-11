Hein sai Arsenali eest vigastada, koondisemängud küsimärgi all

Eesti Jalgpalli Liidust kinnitati Soccernet.ee-le, et Heina vigastuse tõsidus ei ole veel teada ja seetõttu pole lõplikult selge ka tema osalemine eesseisvates koondisemängudes Belgia ja Tšehhiga. Pühapäeva jooksul on koondise treenerid suhelnud nii mängija enda kui ka meditsiinilise personaliga, et Heina seisundi osas selgust saada.

19-aastane Hein on tõusnud kiirelt Eesti koondise esiväravavahiks, debüteerides mullu septembris ning olles Eestit nüüdseks esindanud juba 12 mängus. Tema puudumise korral kerkiks esikindaks ülimalt tõenäoliselt Matvei Igonen, sel nädalal avaldatud koondisekutse saanute nimekirjas oli lisaks Heinale ja Igonenile kolmanda väravavahina valikus Karl Andre Vallner.

Eesti koondis mängib MM-valiksarja kahes viimases alagrupimängus 13. novembril Brüsselis Belgiaga ja 16. novembril Prahas Tšehhiga.