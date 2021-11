Inglismaa jalgpallur kutsuti Poola koondisesse

Poola jalgpallikoondis mängib novembri keskel 2022. aasta MM-i valiksarja mängudes Andorra ja Ungari vastu. Eesolevateks kohtumisteks kutsuti Poola koondisesse esmakordselt ka Aston Villa inglasest kaitsja Matty Cash.

Cashi ema on Suurbritannias sündinud poolatar ning septembris tegi Cash avalduse, et saada Poola kodakondsus. Oktoobri lõpus rahuldati mängija avaldus ning Cash sai endale Poola ja Inglismaa topeltkodakondsuse. Poola jalgpallikoondisel ei kulunud kaua, et värskelt Poola kodakondsuse saanud mängija ka koondisesse kutsuda.

Äärekaitsja positsioonil mängiv Cash on Aston Villa eest mänginud alates 2020. aastast, ent pole kordagi kutsutud Inglismaa koondisesse. Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate on eelistanud kasutada parempoolse äärekaitsja positsioonil Kyle Walkerit (Manchester City), Kieran Trippieri (Madridi Atletico), Trent Alexander-Arnoldi (Liverpool) ja Reece Jamesi (Chelsea)

2022. aasta MM-valiksarja I-alagrupis hoiab Poola 17 punktiga teist kohta. Esimesel kohal on 20 punktiga Inglismaa ning kolmandal kohal on 15 punktiga Albaania. Poola mängib valiksarjas 12. novembril Andorra vastu ning 15. novembril Ungariga.