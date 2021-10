Lukaku ja Werner jäävad liigamängudest vigastuse tõttu eemale

Lukaku pidi kohutmise pooleli jätma 25. minutil, kui tegi viga hüppeliigesele. "Hetkel tundub, et tegu ei ole tõsise vigastusega, vaid Lukaku on lihtsalt liiga palju mänginud, aga see on minu arvamus. Enne mängu tundus õige anda talle enesekindlust ja lasta tal mängida. Ma ei kahetse seda otsust, sest sellised asjad võivad kõigiga juhtuda," ütles peatreener.

"Lukaku väänas oma hüppeliigest, kui talle kastis viga tehti ning Werneril on probleem reiega. Neile tehakse veel uuringuid, kuid esialgse hinnangu järgi peavad nad mitu mängu vahele jätma," lisas Tuchel.