Chelsea alistas Brentfordi ja haaras liigatabelis esikoha

Kohtumise ainus värav sündis avapoolaja lõpus, kui Brentfordi karistusalas jäi täiesti vabaks Chelsea'i kaitsja Ben Chillwell, kelle pealelööki ei suutnud Brentfordi väravavaht David Raya tõrjuda.

Caught it so sweetly! pic.twitter.com/12Ja2fh0Xm — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 16, 2021

Brentfordil oli mitmeid võimalusi, et kohtumine viigistada, ent Chelsea'i väravavaht Edouard Mendy tegi suurepärase mängu. Mendy suutis mitmel korral edukalt tõrjuda Brentfordi ohtlikke pealelööke ja Chelsea võttis lõpuks 1:0 võidu.

Võiduga tõusis Chelsea'i liigatabelis esimeseks. Meeskonnal on kaheksa mänguga kogutud 19 punkti, teisel kohal on Liverpool 18 punktiga ning kolmandal kohal on tiitlikaitsja Manchester City, kes on kogunud 17 punkti.