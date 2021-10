Pealtvaataja terviserikke tõttu peatatud mängu võitis Tottenham

Esimesena Liverpoolis toimunud mängus oli West Ham United Angelo Ogbonna 74. minuti värava toel 1:0 üle Evertonist.

Õhtuses mängus läks äsja uued omanikud leidnud Newcastle United koduplatsil Tottenhami vastu teisel minutil Callum Wilsoni väravast juhtima, aga Tanguy Ndombele, Harry Kane'i ja Son Heung-Mini väravad saatsid külalismeeskonna poolajapausile kaheväravalises eduseisus.

Kane'i jaoks oli sealjuures tegemist hooaja esimese tabamusega. Mängu eelviimasel minutil tegi Eric Dieri omavärav lõppseisuks 2:3.

Tottenhami 2:1 eduseisul kohtumine peatati, sest ühel Newcastle'i fännisektoris olnud inimesel esines terviserike. Mängijad lahkusid väljakult ligi 20 minutiks, hiljem teatas klubi sotsiaalmeedias, et fänni olukord on stabiilne.

Tottenham on kaheksast mängust võitnud viis ja kaotanud kolm, mis asetab nad tabelis viiendale kohale. Newcastle on seevastu üks kolmest tiimist, kes pole seni suutnud võiduarvet avada ning kolm viigipunkti jätavad nad eelviimasena väljalangemistsooni. Tabeliliidriks on 19 punkti kogunud Chelsea.