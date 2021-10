Rõõmusõnum Barcelonale: Agüero ja Dembele on tagasi treeningutel

Kataloonia hiid FC Barcelona on viimasel ajal olnud raskustes nii klubi majandamisel kui ka tulemuste osas jalgpalliväljakul. Meistrite liiga E-alagrupis on neil punktiarve avamata ning Hispaania kõrgliigas ollakse alles üheksandal kohal. Marca aga vahendab, et Barcelonale on saabunud rõõmusõnum, sest maailmameister Ousmane Dembele ning suvel Copa America võitnud Sergio Agüero on taas meeskonnaga treenimas.

Barcelona eest 81 kohtumist mänginud Dembele pidi suvise EM-i pooleli jätma, kui prantslane suutis mängus Ungariga reit nii tugevalt vigastada, et vajas pärast seda operatsiooni. Agüerot vaevas sääremarjaga seonduv vigastus ning seni pole argentiinlane uue koduklubi eest väljakule pääsenud, vahendab Soccernet.ee.

Praegu on teada, et endine Manchester City ründaja Agüero on piisavalt terve ning heas vormis, et võib tuleval nädalavahetusel kuuluda Barcelona koosseisu, kui kohtutakse Valenciaga. Dembele tagasitulek on planeeritud kahe nädala pärast.