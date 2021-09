Barcelona ründajal on ees pikk vigastuspaus

30-aastane ründaja on põlvevigastusega kimpus olnud alates augustist. Septembri alguses toimunud 2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste valiksarja kohtumistele Taani koondis Braithwaite'i ei kutsunud.

Nüüdseks on nii Taani jalgpallikoondis kui ka Barcelona jõudnud tõdemusele, et Braithwaite'i vigastus on tõsisem kui esialgu arvati ning ründaja peab vähemalt detsembrini palliplatsilt puuduma. Braithwaite'i vigastus räsib niigi vigastustega kimpus Barcelonat.

Suvel Hispaania klubisse siirdunud Sergio Agüero ei ole vigastuse tõttu oma uue koduklubi eest veel debüüti teinud. Noor talent Ansu Fati pole samuti sel hooajal Barcelonat esindanud. Lionel Messilt number 10 särgi pärinud Fati on alates augustist esindusmeeskonnaga trenni teinud, ent mänguaega pole ta veel saanud.

FC Barcelona järgmine kohtumine on teisipäeval, 14. septembril, kui Meistrite liiga avavoorus minnakse vastamisi Müncheni Bayerniga.