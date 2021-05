Barcelona kinnitas ametlikult Agüero palkamist

Kataloonia jalgpallihiid FC Barcelona kinnitas esmaspäeval ametlikult, et on sõlminud lepingu Argentina koondise ründaja Sergio Agüeroga.

Agüero liitub Barcelonaga 1. juulil, kui tema leping Manchester Cityga ametlikult lõppeb. 32-aastane argentiinlane mängis Inglismaa klubis kümme aastat ja aitas Cityl võita viis liigatiitlit, tõustes 260 löödud väravaga võistkonna ajaloo suurimaks väravakütiks.

Barcelona teatas, et Agüero sõlmib klubiga kahe aasta pikkuse lepingu, mis sisaldab 100 miljoni eurost väljaostuklauslit.

Agüero on lähedane Barcelona kaasmaalasest staari Lionel Messiga, kellega ta on koondisemängudel tuba jaganud juba viimased 15 aastat. Oma 2014. aastal ilmunud elulooraamatus sõnas Agüero, et Messi on talle kui lihane vend, ühtlasi kirjutas Messi raamatule eessõna.