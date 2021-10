Eesti jalgpallikoondis mõtleb Walesi vastu kolmest punktist

Eesti läheb mängule 2:1 võidu pealt Valgevene üle, samas kui Wales mängis 2:2 viiki Tšehhi koondisega. Sander Puri jääb endiselt vigastuse tõttu eemale, mängukeelu all olevatele Henri Anierile ja Vladislav Kreidale asendusi ei kutsuta. Eesti läheb mängule võidumõtetega, püüdes samal ajal hoida jalad maas.

"Ootus on sama. Esimese mängu võitsime, homme ka kindlasti - kodus mängime - lähme mängu võitma," lausus Eesti koondise poolkaitsja Mattias Käit pressikonverentsil. "Täna kuulsin, et Walesist tuleb 1500 fänni ja loodan, et meilt siit Eestist tuleb fänne kohale ja on kõvema häälega kui Walesi omad. Kindlasti on ka nende abi vaja, aga kindlasti läheme võitma."

Eesti koondise peatreener Thomas Häberli: "Me unistame, sest unistamine on lubatud. Kui vaatame tabelit, siis jõuame Tšehhile ja Walesile päris lähedale. Aga peame olema realistid, sest FIFA edetabelis eraldab meid ligemale 90 meeskonda ja vahe on päris suur. Muidugi püüame me võita, aga teame, et see saab olema keeruline."

Kuu aega tagasi tegid Wales ja Eesti vastaste väljakul väravateta viigi. Wales kaotas väärtuslikke punkte, aga püüab neid homme juurde saada, sest alagrupi teine, play-off'idesse viiv koht, on endiselt reaalne.

"Tahame mängu võita, nii lihtne see ongi. Tahame lõpetada alagrupis teisena ja viia lõpule alustatud töö," kommenteeris Walesi poolkaitsja Aaron Ramsey. "On kindlasti keeruline heidelda Belgiaga grupi võidu eest ja seega on meie eesmärk lõpetada grupis kahe parema hulgas. See ei ole sõprusmäng vaid MM-valikmäng, valmistume nagu igaks mänguks ja tahame homme võita."