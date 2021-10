Eesti ja Walesi kohtumist vilistab Šveitsi kohtunikebrigaad

Mängu peakohtunik on Sandro Schaerer, abikohtunikd on Stephane De Almeida ja Bekim Zogaj. Mängu neljas kohtunik on Alain Bieri, kes kuulus 2017. aastal kohtunikebrigaadi, kes vilistas Eesti ja Küprose MM-valikmängu.

Videokohtunikud on Fedayi San ja Lionel Tschudi.

Eesti jalgpallikoondis kohtub 11. oktoobril kodustaadionil Walesi koondisega. Septembris võõrsil peetud kohtumises mängiti 0:0 viiki. Eesti koondis alistas reedel MM-valiksarja kohtumises Valgevene 2:0 tulemusega, Wales mängis 2:2 viiki Tšehhi koondisega.

Eesti ja Walesi omavahelist kohtumist on võimalik jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Ülekanne algab kell 21.35.