Valgevene on valikmängu eel raskes seisus, Eesti keskendub enda asjadele

Kui kevadel käis Eesti MM-valikmängu koroonaviiruse tõttu Valgevenes mängimas ilma peatreeneri ja põhikoosseisuta, siis nüüd on sarnases rollis valgevenelased: peatreener jäi koju, viiruse või vigastuste tõttu on väljas mitmed põhimängijad. Eesti end sellest uinutada ei lase.

"Meie keskendume ikkagi sellele Valgevenele, kes mängis oma parimas koosseisus," kinnitas pressikonverentsil koondise kaitsja Karol Mets. "Vaatame, mida nad seal tegid ja kuidas mängisid, me ei lase ennast nendest teemadest üldse häirida, mis meedias ringi käivad."

Eestlaste peamine eesmärk on vastastele keskendumise asemel omaenda mängu viimseni lihvida.

"Ma arvan, et peame keskenduma nendele asjadele, mida oleme trennides sel nädalal läbi käinud. Et mängu ülesehitus oleks täpselt paigas, nagu treener on tahtnud ja et me jõuaksime piisavalt kiirelt vastase kolmandikule. Seal tahame väravaid lüüa ja taga oma värava puutumatuna hoida," sõnas ründaja Henri Anier.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne Eesti - Valgevene valikmängust algab reedel kell 21.25.