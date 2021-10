Ellermann: oleks võinud julgemalt teha

"Mõned eksimused, ühe tagant meil ei tulnud välja, oleks muidugi tahtnud rohkem seda särtsu ka, mida muidu tavaliselt eelnevatel Horse Showdel oleme saavutanud, et praegu jäi selline tunne, et oleks võinud veel natuke julgemalt teha, sõnas Ellermann."

Samas on Landys Akvarelil vanust ka juba omajagu - ta on 18-aastane ning endiselt võimeline tipptasemel võistlema, kui Ellermann oma põhihobule, olümpialgi käinud Donna Annale puhkust tahab anda.

"Kümme aastat tagasi alustasimegi juba Landy's Akvareliga siin, see juba näitabki, et kui pikalt võib üks võistlushobune olla tippspordis- kümme aastat, see on päris palju. Donnaga otsustasime peale olümpiamänge, et ta natuke veel taastub, järgmisel hooajal oleme stardis jälle."

Muusikalise vabakava võit läks Rootsi, hobusel Zircoon Spring Flower võistelnud Jenny Larssonile 75,045 protsendiga.