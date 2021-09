FC Flora kaotas Partizanile 0:2, Flora kaitsja lahkus platsilt kiirabiautos

FC Flora kaotas avapoolaja Belgradi Partizanile skooriga 0:2. Partizani eest lõi kaks väravat meeskonna kapten Lazar Markovic. Endine Liverpooli ja Benfica mängumees sai jala valgeks 20. minutil, kui viis Partizani kohtumist juhtima.

42. minutil lõi Markovic teise värava ja poolajale läks Flora 0:2 kaotusseisus.

Teisel poolajal oli Floral küll mitu võimalust, ent Eesti meeskond avaväravat ei suutnud leida.

Kohtumise 70. minutil leidis aset hirmuäratav olukord, kui Flora kaitsja Markkus Seppik jäi järsku väljakule lamama. Meeskonnakaaslased andsid koheselt märku, et arstid tuleksid väljakule.

Pärast mitmeminutilist pausi toimetati Seppik kanderaamil kiirabiautosse ja seejärel mäng jätkus. Hetkel ei ole teada, mis Seppikuga täpsemalt juhtus.

Delfi Sport vahendas, et Seppiku seisund on stabiilne. Seppiku asemel tuli väljakule Hendrik Pürg.

Pärast pausi kohtumine jätkus, ent kumbki meeskond ühtegi head võimalust ei leidnud ning Flora pidi tunnistama Partizani 0:2 paremust.

Kahest mängust on nüüd Floral kaks kaotust, järgmine Konverentsiliiga kohtumine toimub 21. oktoobril ja siis minnakse vastamisi Küprose klubi Anorthosis Famagustaga.

Algkoosseisud:

Enne mängu:

Euroopa Konverentsiliiga B-alagrupi esimeses kohtumises kaotas Flora kodus Belgia klubile Gent 0:1. Partizan alustas alagrupiturniiri võõrsil 2:0 võiduga Anorthosis Famagusta üle.

Partizani vastu ei kuulu Flora koosseisu Rauno Sappinen, keda vaevab õlavigastus.

Partizan on Serbia kõrgliigas olnud heas hoos. Kümne mänguga on saadud 28 punkti (üheksa võitu ja üks viik). Klubi on löönud 33 väravat ja endale lasknud lüüa vaid kolm.

Flora ja Partizani kohtumine algab Belgradis neljapäeval Eesti aja järgi kell 19.45.