Henn: Seppikuga peaks kõik korras olema

Mängujärgses intervjuus sõnas FC Flora peatreener Jürgen Henn, et Markkus Seppik tundis rinnus valu, mistõttu Flora kaitsja ka platsil pikali kukkus ja hiljem kiirabiautoga staadionilt haiglasse toimetati.

"See nägi halb välja. Tal oli rinnus valu. Teame, et ta on stabiilses seisus. Temaga peaks kõik korras olema," kommenteeris Henn Markkus Seppiku seisundit.

"See on meedikutele ja kõigile halb märk. Kõrvalt vaadates, kui situatsiooni ei näe ja arvestades, mis EM-il toimus, siis see on korraks šokk. Õnneks tuli kiiresti sõnum, et seisund on stabiilne. Kuna alguses oli teadmatus, siis õnneks saime peagi sõnumi, et südamerabandust ei olnud. Ta hingas iseseisvalt. See oli positiivne," lisas Henn.