Koondise väravavaht neljaväravalisest kaotusest: jätsime kõik väljakule

Eesti naiste jalgpallikoondis alustas uut valiksarja sama vastase, Sloveenia vastu, kellega eelmine, EM-valiksari ka lõpetati. Kui veebruaris tuli kodus vastu võtta 0:9 kaotus, siis seekord jäädi Pärnus alla 0:4. Kaks väravat löödi eestlannadele esimesel poolajal, kaks teisel.

"0:4 kaotus räägib üsna selgelt tasemevahest. Samas usun, et tegime hea mängu, pingutasime ja jätsime väljakule kõik, mis sees oli. Ilmselgelt oli seal väikeseid detaile, mida saame nüüd järgmised kaks-kolm päeva parandada, aga pigem oli mäng hea," rääkis ERR-ile koondise väravavaht Karina Kork.

Kork kinnitas, et võrreldes Eesti eelmise mänguga Sloveenia vastu oli platsil näha ka edasiminekut. "Sellest 0:9 mängust saime päris palju õppida ka seda, et vaimselt ei saa ära laguneda ja tuleb lõpuni mängida. Usun, et see oli see, mida reedel oluliselt paremini tegime," sõnas ta.

Järgmiseks valiksarja vastaseks on Eestile Wales, kellega kohtutakse Pärnu rannastaadionil teisipäeva õhtul.

"Esimene pilt Walesist on olemas, esimesed videod üle vaadatud. Järgmised kaks-kolm päeva saame veel infot koguda, trennis erinevaid asju proovida, aga suures plaanis on Wales ja Sloveenia suhteliselt sarnase tasemega," kinnitas Kork.