Eesti naiste jalgpallikoondis kaotas Sloveeniale 0:4

Pärnus võõrustas Eesti naiste jalgpallikoondis Sloveeniat, kelle 0:4 paremust pidi Eesti koondis tunnistama.

Sloveenia läks kohtumist juhtima juba 21. minutil, kui värava lõi Lara Prašnikar. Ligikaudu 10 minutit hiljem lõi Sloveenia teise värava Lana Golob ja avapoolaeg lõppes Eesti koondise jaoks 0:2 kaotusseisul.

Teise poolaja alguses lõi Lara Prašnikar oma kohtumise teise värava ja suurendas Sloveenia edu kolmele väravale. Viis minutit hiljem lõi Sara Agrež Sloveenia neljanda värava.

Mängukäik:

21. minut: Sloveenia läkskohtumist 1:0 juhtima. Avavärava autoriks on Lara Prašnikar.

32. minut: Sloveenia läks kohtumist 2:0 juhtima. Teise värava autoriks on Lana Golob, kes suutis nurgalöögi järgsest olukorrast pealelöögi teha ja Sloveenia eduseisu suurendada.

48. minut: Sloveenia lõi kolmanda värava. Väravaautoriks taaskord Lara Prašnikar. Sloveenia juhib kohtumist 3:0.

53. minut: Sara Agrež lööb kohtumise neljanda värava. Sloveenia juhib kohtumist 4:0.

Enne mängu:

Sloveeniaga kuuluti ühte alagruppi ka viimases EM-valiksarjas. Toona jäädi võõrsil vastastele alla 0:2 ning edasi lükatud kohtumises, mis peeti alles selle aasta veebruaris, tuli Tallinnas tunnistada sloveenide 9:0 paremust.

Reedene valikmäng algab Pärnu Rannastaadionil kell 19. Teisipäeval, 21. septembril võõrustatakse samas kohas Walesi, kui avavile kõlab kell 20. Walesiga peeti eelmise aasta märtsis maavõistlus, kui võõrsil tuli tunnistada vastaste 2:0 paremust.

"Me ei taha kindlasti vastaste elu lihtsaks teha. Nii Wales kui ka Sloveenia on kõrge tasemega võistkonnad, kes koputavad finaalturniiride uksele. Sloveenia näitas eelmises valiksarjas väga head mängu Hollandi ja Venemaa vastu ning meil oli nendega veebruaris raskusi. Kindlasti on keeruline kohe valiktsükli alguses minna vastamisi tugevate koondistega, aga samas on see hea võimalus oma vormi testida," sõnas kohtumiste eel koondise peatreener Jarmo Matikainen.

2023. aasta naiste jalgpalli MM leiab aset Austraalias ja Uus-Meremaal ning esmakordselt mängib finaalturniiril 32 naiskonda.

Tervislikel põhjustel jäävad mängudest Sloveenia ja Walesiga eemale Pille Raadik, Signy Aarna ja Maria Orav.

Naiste A-koondis valikmängudeks Sloveenia ja Walesiga:

Väravavahid

Getriin Strigin (07.07.1996) – Tallinna FC Flora 27/0

Karina Kork (23.02.1995) – FFC Vorderland (AUT) 16/0

Jonna Soomets (12.02.2002) – JK Tallinna Kalev 0/0

Kaitsjad

Inna Zlidnis (18.04.1990) – Ferencvárosi TC (HUN) 86/0

Heleri Saar (16.11.1979) – Saku Sporting 63/0

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 54/1

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 17/0

Sandra Liir (26.07.2003) – JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN 3/0

Jessika Uleksin (19.01.1997) – Tallinna FC Flora 0/0

Anett Joandi (04.11.2004) – JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN 0/0

Lisete Tammeveski (01.08.1998) – JK Tabasalu 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Kethy Õunpuu (04.12.1987) – Tallinna FC Flora 111/3

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK Vaprus 77/6

Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 50/2

Vlada Kubassova (23.08.1995) – FC Como (ITA) 48/6

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 44/3

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 24/1

Emma Treiberg (19.11.2000) – JK Tallinna Kalev 16/0

Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Espoo (FIN) 11/1

Ave-Lii Laas (12.02.1999) – Põlva FC Lootos 11/0

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 7/0

Paula Maria Mengel (12.04.2001) – Saku Sporting 1/0

Ragne Gromov (25.06.2003) – Pärnu JK Vaprus 0/0

Peatreener: Jarmo Matikainen

Abitreener: Sirje Roops

Väravavahtide treener: Siim-Sten Palm

Füüsilise ettevalmistuse treener: Hendrik Nälk

Füsioterapeudid: Daria Narõškina, Liisa Veerla

Videoanalüütik: Egon Rinaldo

Mänedžer: Raili Ellermaa