Kaks Müncheni Bayerni mängumeest said vigastada

Laupäeval peetud Saksamaa Bundesliga kohtumises alistas Müncheni Bayern RB Leipzigi tulemusega 4:1. Mängujärgses intervjuus tunnistas Bayerni peatreener Julian Nagelsmann, et nii Robert Lewandowski kui ka Serge Gnabry said kohtumise jooksul vigastada.

"Lewandowskil oli probleeme reiepiirkonnas. Vahetus oli pigem ennatlik. Ma ei usu, et vigastus väga hull on. Tegelikult me tahtsime, et ta mängiks veel 20 minutit," sõnas Nagelsmann väljaandele Bulinews.

"Gnabry puhul oli tegemist seljavigastusega. Ma ei saa praegu teisipäevaks prognoosi anda, aga loodan, et ta mängib. Teda juba ravitakse ja me peame vaatama, kuidas tal homme läheb," kommenteeris Nagelsmann Saksamaa koondislase Serge Gnabry vigastust.

Müncheni Bayern kohtub teisipäeval Meistrite liiga avamängus FC Barcelonaga. Saksamaa Bundesligas hoiab Bayern pärast nelja kohtumist tabelis teist kohta. Maksimaalsest kaheteistkümnest punktist on võetud kümme. Bundesliga liidrina jätkab VfL Wolfsburg, kes on võitnud kõik neli mängitud kohtumist.