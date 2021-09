Paul Pogba võib Manchester Unitediga lepingut pikendada

Paul Pogba leping Manchester Unitediga lõpeb järgmisel suvel. Möödunud suvel seostati Pogbat kõige enam üleminekuga Parisi Saint-Germaini või Madridi Reali, ent The Athleticu ajakirjaniku David Ornsteini sõnul kaldub Pogba Unitediga lepingu pikendamise suunas.

The Athleticu sõnul on Pogba meelt muutnud sel suvel Manchester Unitedi poolt sõlmitud mängijad. Prantsusmaa koondisekaaslase Raphael Varane'i, Jadon Sancho ja Cristiano Ronaldo liitumine Unitediga on tekitanud Pogbas soovi taas alustada läbirääkimisi uue lepingu üle.

Samuti on Manchester Unitedi vaatepunktist positiivsele arengule kaasa aidanud ka liigahooaja hea algus. United hoiab Premier League'i tabelis 10 punktiga esikohta. Võrdväärselt palju punkte on kogunud ka Londoni Chelsea ja Liverpool.

Pogba ise on hooaega alustanud erakordselt hästi. Esimese nelja mänguga on ta kirja saanud juba seitse väravasöötu. Viimased kaks tulid sel nädalavahetusel, kui Manchester United alistas Newcastle Unitedi tulemusega 4:1.

Manchester Unitedi järgmine kohtumine on juba teisipäeval, 14. septembril, kui Meistrite liiga avavoorus minnakse vastamisi Šveitsi klubi Young Boysiga.