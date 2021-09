Manchester Unitedi mängumees keeldus uuest lepingust

28-aastane Lingard otsustas Manchester Unitedi pakutud lepingust keelduda. Keeldumise põhjuseks on vähene mänguaeg, mida Lingard on viimase aasta jooksul Manchester Unitedis saanud, vahendab The Times.

Eelmisel hooajal käis poolkaitsja Manchester Unitedi eest väljakul ainult kolmes kohtumises. Jaanuaris saadeti Lingard laenulepingu alusel West Ham Unitedisse, kus ta mängis endise Manchester Unitedi peatreeneri, David Moyes'i, käe all.

Hooaja keskel West Hamiga liitunud Lingard lõi kuueteistkümnes Premier League'i kohtumises üheksa väravat, andis neli väravasöötu ja aitas klubil lõpetada hooaeg kuuendal kohal. Kuues koht garanteeris West Hamile võimaluse mängida sel hooajal Euroopa Liigas.

Käesoleval hooajal on Lingard Manchester Unitedi eest mänginud ainult neli minutit, kui ta sekkus vahetusest Unitedi 1:1 viigimängus Southamptoni vastu.