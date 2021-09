Suvebiatloni sprindi võitis naistest Tomingas ja meestest Zahkna

Naiste sprindivõistluse võitis Tuuli Tomingas, kes edestas poole minutiga Regina Oja. Mõlemad eksisid tiirus ühe korra. Kolmanda koha sai Susan Külm.

Tuuli Tomingas sai enda sõnul võistlusega teada, et on arenenud. "Keskmine kiirus oli parem kui eelmisel aastal, aga sõidutunne oli suhteliselt kehv. See ei ole muidugi ime, sest ma ei ole väga midagi teinud ka selleks, et täna suurepärane enesetunne oleks. Pigem olen laagrivahelisel ajal saanud taastuda ja treenida," ütles Tomingas.

Meeste sprindis tuli Eesti meistriks Rene Zahkna, kes edestas 25 sekundiga Kalev Ermitsat. Zahkna eksis tiirus korra, Ermits lasi mööda kaks lasku. Pronksmedali sai kaela Raido Ränkel.

Rene Zahkna sõnul ei näita suvised võistlused talvele ettevaatavalt ei näita suurt midagi, aga tema jaoks on suvised Eesti meistrivõistlused alati tähtsad olnud. "Keegi selleks spetsiaalselt ei valmistu, aga ikkagi näitas ära, et lasta ikkagi suudan. Püsti oligi üllatav, et tõmbas isegi minu kogemuste juures jala värisema. Õnneks sõit tuli täna tegelikult välja. Võib-olla kartsin hullemat, sest treeningprotsess pole nii ideaalselt läinud, kui oleks tahtnud. Mingid vanad hädad on küll kõrvaldatud, aga on uusi tekkinud," sõnas värske Eesti meister.