Peatreener Häberli: viigi üle peab uhke olema

Eesti koondise peatreener Thomas Häberli sõna pärast viiki, et see punkt on Eestile suur tulemus , mille üle peab uhke olema, kirjutab Soccernet.ee

"Proovisime kahe ründajaga mängida ning esimesed 60 minutit saime hästi hakkama, aga viimasel pooltunnil kannatasime kõvasti. Sellistes mängudes on vaja väravavahilt abi saada ja meie oma tegi häid tõrjeid. Olime raskustes, aga meeskond andis endast kõik. Me mängisime võõrsil ühe Euroopa parima võistkonna vastu," leidis Häberli.

"Kui mängijad lõpus väsima hakkasid, siis jäime suure surve alla. Wales võttis siis juba palju riske. Suunasime oma jõud äärtele, aga nad jätkasid survet. Ma ei teadnud ka täpselt, millised mängijad peavad lõpuni vastu, vahetused tõid värskust juure ja sealt teenisime lõpus ka võimaluse, et skoorida," selgitas šveitslane.

