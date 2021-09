Esna: momente, kus mängu Eesti kasuks tuua oli mitmeid

"Eilses mängus läks valesti see, et Eesti võitis kaks geimi ja vastane kolm. Võitu oli hädasti vaja ja tulemus oli meie jaoks negatiivne. Neid momente, kus Eesti oleks saanud kohtumise enda kasuks pöörata, oli mitmeid," sõnas endine võrkpallikoondislane Sten Esna.

"See, et üks võit tuli ära on hea, aga need ootused ja lootused enne turniiri olid kõrgemad ja edasipääsust räägiti kõva häälega. Kui vaadata meie alagrupi võistkondi, siis kaks meeskonda on selgelt favoriidid. Ülejäänud neli on üpris võrdse tasemega ja olen veendunud, et Eesti on suuteline kõiki kolme võitma," märkis Esna.

"Prantsusmaa vastu saab kindlasti olema keeruline. Nad on selge favoriit. Samas, paberil tulemusi ja medaleid ei jagata. Neid kordi kui nõrgemad on tugevamaid üllatanud on küll. Näiteks, Türgi võitis Venemaad, kes mängis olümpiafinaalis," lisas Esna.