Prantsusmaa koondislane: olen kindel, et meil tuleb Eesti vastu raske mäng

Prantsusmaa võrkpallikoondislane Trevor Clevenot sõnas, et hoolimata paljude meeste puudumisest, on Eestil siiski hea võistkond ning lihtsat mängu ei oodata.

Kaks aastat tagasi Milano võistkonna ridades eurosarjas Saaremaa vastu mänginud ja nimetatud kohtumises 9 punkti (-1) toonud prantslasel Trevor Clevenot'l on head suhted Eesti koondise peatreeneri Cedric Enardiga, sest aastatel 2012-2016 esindati koos Toulouse'i võistkonda. Clevenot' oli toona noor ja andekas mängija ning Enard peatreener, vahendab Korvpall24.ee.

"Ta usaldas noori mängijaid ja tegeles nendega palju. Enardile meeldib ka nalja teha," ütles Clevenot. "Ja kui vahel oli võistkonnal vaja pead tuulutada, siis ta lubas näiteks mängijatel väljas ühe õlle teha. Sellised väiksed asjad mängivad tegelikult suurt rolli võistkonnaspordis."

Eesti koondisest rääkides sõnas Clevenot, et Enardi hoolealused mängivad hästi ka ilma puuduvate mängijateta. "Kindlasti annab see juurde, et te mängite kodus, kus teil on fännide poolt tekitatud hea atmosfäär. Usun, et neljapäeval tuleb Eesti ja Prantsusmaa mängul mõnus atmosfäär ja lahing. Peame olema täielikult fokusseeritud ja olen kindel, et tuleb raske mäng," lausus Clevenot.

